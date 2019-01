Wichtige Reiseroute in Tirol für mehrere Tage gesperrt

Quelle: www.globallookpress.com Wichtige Reiseroute in Tirol für mehrere Tage gesperrt (Symbolbild)

Die Fernpassstraße in Tirol (B179) wird wegen der Wetterprognosen vorsichtshalber für mehrere Tage gesperrt. Nach Angaben des österreichischen Automobilclubs ÖAMTC tritt die Sperre zwischen den Orten Bichlbach und Lermoos am Freitag um Mitternacht in Kraft und gilt bis Dienstag, 19.00 Uhr.