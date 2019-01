Brand auf deutschem Containerschiff auf hoher See - Lage unter Kontrolle

© Twitter Brand auf deutschem Containerschiff auf hoher See

Nach einer Woche ist es gelungen, das Feuer auf dem Containerschiff "Yantian Express" auf hoher See unter Kontrolle zu bringen. Eine Besatzung von fünf Mann sei sicher auf das Schiff der Reederei Hapag-Lloyd zurückgebracht worden, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit.