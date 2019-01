Nach Containerunglück: Niederländische Armee und Bürger säubern verdreckte Strände

Nach der Container-Havarie in der Nordsee haben die niederländische Armee und Bürger die Aufräumarbeiten auf den friesischen Wattenmeer-Inseln fortgesetzt. Hunderte Bürger waren am Samstag in Leeuwarden vom Festland mit den Fähren auf den Inseln Terschelling und Schiermonnikoog angekommen, um Strände und Dünen zu säubern. Wie lange die Aktion dauern sollte, ist unklar, da ständig neues Treibgut angespült wird. Naturschützer warnen vor Umweltschäden. Akut seien Seehunde und Vögel in Gefahr.