Russe in USA festgenommen: Russisches Außenministerium fordert Aufklärung

Quelle: Reuters (Im Bild: Insel Saipan)

Ein Russe wurde am 29. Dezember per FBI-Haftbefehl auf der US-Insel Saipan in den Nördlichen Marianen festgenommen. Dmitri Makarenko wird vorgeworfen, versucht zu haben, Kriegstechnik aus den USA illegal nach Russland zu exportieren. Der Haftbefehl soll im Juni 2017 ausgestellt worden sein. Ihm drohen bis zu 45 Jahre Haft. Wie das russische Außenministerium erklärt, haben die US-Behörden Russland nicht fristgerecht über die Festnahme informiert.