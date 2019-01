Keine Komplimente an den Chef: Vietnam verbietet Regierungsbeamten Schmeicheleien am Arbeitsplatz

Quelle: www.globallookpress.com Keine Komplimente an den Chef: Vietnam verbietet Regierungsbeamten Schmeicheleien am Arbeitsplatz (Symbolbild)

Auch wenn der Chef noch so gut aussieht, sollte man sich in Vietnam künftig lieber zurückhalten, denn Regierungsbeamte dürfen ihren Vorgesetzten ab jetzt nicht mehr schmeicheln. Die Regierung habe ein Verbot erlassen, dass das Komplimente-Machen am Arbeitsplatz verbiete, berichteten Staatsmedien am Freitag. Zudem sollten Angestellte im öffentlichen Dienst keine Versuche unternehmen, das "Herz des Chefs zu erobern", sagte Premierminister Nguyen Xuan Phuc.