Messerattacke in Manchester: Hinweise auf psychische Erkrankung des Angreifers

Quelle: Reuters Polizeibeamte stehen am 1. Januar 2019 vor dem Bahnhof Victoria im britischen Manchester.

Nach der Messerattacke in Manchester mit drei Verletzten ist der festgenommene Täter wegen Anzeichen für eine psychische Erkrankung in Gewahrsam genommen worden. Dies wurde nach einer medizinischen Untersuchung des 25-Jährigen angeordnet, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte.