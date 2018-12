Lebensgefährliche Strand-Souvenirs: Australier findet zwei giftige Kraken in seiner Hosentasche

Quelle: www.globallookpress.com Lebensgefährliche Strand-Souvenirs: Australier findet zwei giftige Kraken in seiner Hosentasche (Symbolbild)

Durch zwei schöne Mitbringsel von einem Strandbesuch wurde der Heiligabend für eine australische Familie fast zu einer Tragödie. Am 24. Dezember tauchte Sophie Pix mit ihrem Bruder Will unweit ihres Hauses im südwestaustralischen Quindalup nach Muscheln. Die Elfjährige fand zwei sehr schöne Muscheln und gab sie ihrem Vater Aaron zum Aufbewahren. Dieser steckte die Fundstücke in seine Hosentasche.