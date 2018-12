Weite Reise: Frau findet Robbenbaby im eigenen Garten sechs Kilometer vom Strand entfernt

Eine Einwohnerin von Terrington St Clement im Osten Englands ist in ihrem Garten auf ein Tier gestoßen, das dort überhaupt nicht hingehörte. Im Gebüsch hinter ihrem Haus lag ein Robbenbaby. Die Frau rief die britische Tierschutzorganisation "RSPCA" an und bat um Hilfe, weil das Säugetier sichtlich erschöpft und hungrig war. Kein Wunder: Das Junge dürfte mindestens sechs Kilometer quer durch das Land zurückgelegt haben.

Die Tierschützer schätzten das Alter der kleinen Robbe auf drei Wochen. Nach einer Untersuchung wurde das Tier im Meer ausgesetzt. Eine RSPCA-Mitarbeiterin sagte gegenüber der Zeitung The Sun, sie habe anfangs an ein Missverständnis gedacht, so weit habe sich das Robbenbaby ins Landesinnere vertieft. Wahrscheinlich war die Robbe durch ein Entwässerungssystem in den Garten gelangt. (The Sun)

