Mann flieht vor Seehunden auf Klippe – Retter müssen Kletterausrüstung nutzen

Quelle: www.globallookpress.com Mann flieht vor Seehunden auf Klippe – Retter müssen Kletterausrüstung nutzen (Symbolbild)

Dutzende aggressive Seehunde haben einen Mann in Schottland auf eine steile Klippe getrieben. Der Vorfall ereignete sich noch am Freitag in Eyemouth, als der Angler nach Hause zurückkehrte. Dabei ging er einen Strand entlang, an dem eine Robben-Kolonie lebte. Ungefähr 50 Tiere samt Jungen begannen ihr Terrain gegen den Eindringling zu verteidigen.