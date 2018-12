MeToo-Debatte immer skurriler: Eltern unsicher, ob Kinder am Schoß des Weihnachtsmanns sitzen sollen

Quelle: AFP MeToo-Debatte immer skurriler: Eltern unsicher, ob Kinder am Schoß des Weihnachtsmanns sitzen sollen (Symbolbild)

Samantha Schmidt, Reporterin für Gender- und Familienthemen bei der Washington Post, hat diese Woche einen Artikel verfasst, in dem es darum geht, ob man Kinder in Zeiten der MeToo-Debatte auf den Schoß des Weihnachtsmannes setzen sollte. Schmidt beginnt ihren Artikel mit einem Bild eines zweijährigen Mädchens, das sich in einem Einkaufszentrum gegen seinen Willen auf den Schoß des Weihnachtsmanns setzen musste, was die Mutter des Kindes sehr verärgerte.