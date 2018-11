Schwedische Schule führt "#MeToo"-Lehrstunde ein – Mädchen und Jungen getrennt unterrichtet

Die Schule "Tullbroskolan" in der schwedischen Stadt Falkenberg hat einen modernen Kurs auf den Lehrplan gesetzt, der 15-jährige Schülerinnen und Schüler besser über die Grundlagen der #MeToo-Bewegung aufklären soll. Ab dieser Woche sollen sie an dem verbindlichen zweistündigen Unterricht teilnehmen und ihren Horizont über das grenzübergreifende Problem der sexuellen Belästigung erweitern.

"Sie wissen bereits ziemlich viel über die #MeToo-Bewegung, aber es fällt ihnen immer noch schwer zu verstehen, dass es sie genauso betrifft", erklärte die Gemeinschaftskundelehrerin Anna-Karin Nilsson, die das Fach unter anderen unterrichten wird, gegenüber dem schwedischen TV-Sender SVT. Sie fügte hinzu, dass die Schülerinnen und Schüler dafür in zwei unterschiedliche Gruppe mit jeweils einer Lehrerin bzw. einem Lehrer aufgeteilt würden. Auf diese Weise sollten den Jungen nicht stetig Schuldgefühle gemacht werden, sondern sie sollten besser in eine gleichberechtigte Gesellschaft integriert werden, so Nilsson.

