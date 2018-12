Dschibuti liefert mutmaßlichen Dschihadisten nach Frankreich aus

Der im nordostafrikanischen Dschibuti festgenommene mutmaßliche Dschihadist Peter Cherif ist nach Frankreich ausgeliefert worden. Französische Sicherheitskräfte hätten den Mann in Gewahrsam genommen, teilte Innenminister Christophe Castaner am Sonntag via Kurznachrichtendienst Twitter mit.