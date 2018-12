Mexikos Ölkonzern "Pemex": Benzin-Diebe schlagen alle 30 Minuten zu

Quelle: Reuters Mexikos Ölkonzern "Pemex": Benzin-Diebe schlagen alle 30 Minuten zu (Symbolbild)

In Mexiko wird nach Angaben des staatlichen Mineralölkonzerns "Pemex" alle 30 Minuten versucht, illegal eine Benzinleitung anzuzapfen. Bis Oktober dieses Jahres seien rund 12.500 solche Vorfälle gemeldet worden, berichtete die Tagezeitung "Milenio" am Samstag. Damit sei die Zahl der gemeldeten Vorfälle im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut 45 Prozent gestiegen. Die meisten Versuche, Benzin aus Überlandleitungen zu stehlen, habe es in den Bundesstaaten Puebla, Hidalgo und Guanajuato gegeben.