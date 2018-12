Von IS inspirierte Terroranschläge in New York geplant – 40 Jahre Haft für Kanadier

Quelle: Reuters Von IS inspirierte Terroranschläge in New York geplant – 40 Jahre Haft für Kanadier (Symbolbild)

Ein Gericht in New York hat einen kanadischen Staatsbürger wegen Vorbereitung von Terroranschlägen auf den Times Square und in der New Yorker U-Bahn zu 40 Jahren Haft verurteilt worden. Die Anschläge seien von der Terrormiliz "Islamischer Staat" inspiriert worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit.