Weihnachtsfeier in Grundschule endet in Rauferei der Eltern

Quelle: Reuters Weihnachtsfeier in Grundschule endet in Rauferei der Eltern (Symbolbild)

Die Weihnachtsfeier einer Grundschule in Italien endete in einer Rauferei mehrerer Eltern. Zwei Mütter seien in einen Streit um den besten Platz geraten, um ein Video von der Aufführung in der Schule in Gela auf Sizilien drehen zu können, berichteten italienische Nachrichtenagenturen.