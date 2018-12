Strafbare Großzügigkeit: Unternehmer nach Geldregen-Stunt im Hongkonger Armenviertel festgenommen

Nach einer spektakulären Aktion im Hongkonger Viertel Sham Shui Po, bei der ein unerwarteter Geldregen Dutzende Passanten auf offener Straße überrascht hatte, wurde der mutmaßliche Wohltäter zur Rechenschaft gezogen. Am Sonntag nahm die Polizei den 24-jährigen Wong Ching-kit fest, als er gerade im Begriff war, eine neue "Wohltätigkeits-Show" abzuziehen.

Dem Mann wird "Belästigung der Allgemeinheit im öffentlichen Verkehrsraum" vorgeworfen, berichtet die Zeitung South China Morning Post. Obwohl der genaue Betrag des verstreuten Geldes bisher unklar bleibt, spricht die Polizei Hongkong von mindestens 60 Scheinen im Wert von jeweils 100 Hongkong-Dollar (fast 680 Euro). Die Strafverfolgungsorgane fahnden nach möglichen Komplizen des Täters.

Laut den Ermittlern ist Wong Ching-kit der Inhaber des Unternehmens Coin's Group und wirbt auf seinem Facebook-Profil um Investitionen in Kryptowährungen. Für den Tag seiner Festnahme hatte er zuvor einen weiteren Stunt angekündigt, bei dem er Gutscheine für kostenloses Essen in einem Restaurant in Sham Shui Po verteilen wollte.