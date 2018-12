Weihnachtszauber als PR-Gag: Geldregen im armen Wohnviertel Hongkongs

Ein plötzlicher Geldregen, der am Samstag auf Menschen der ärmsten Gegend Hongkongs von einem Gebäude herunterflatterte, hat für großes Gedränge gesorgt. Tausende Sammler versuchten ihr Glück, im Viertel Sham Shui Po einen der zahlreichen Scheine im Wert von etwa 11 Euro zu fangen. Für eine höhere Ausbeute kletterten einige sogar am Gebäude hoch. Wie sich später herausstellte, handelte es sich um einen PR-Gag eines Firmeninhabers für Kryptowährung.

Kurz darauf traf Polizei am Ort des Geschehens ein und machte dem Spaß ein Ende. Die Menschenmenge wurde aufgefordert, das Geld wieder abzugeben. Die Behörden wollen den Aktivisten, der so großzügig Geld verteilte, jedoch nicht festnehmen, da niemand zu Schaden gekommen sei. Vom Geldregen hatte ein Mann ein Video auf Facebook veröffentlicht, in dem er fragte, ob jemand es glaube, dass Geld vom Himmel fallen könne. Im Kommentar zum Video heißt es, der Wohltäter sei ein "Superheld der Gerechtigkeit", der "die Reichen für die Armen ausraubt". Er soll Inhaber der Firma Epoch Cryptocurrency sein, die den Online-Handel fördert.

Mehr zum Thema - Geldautomat gibt 100- statt 20-Dollar-Scheine aus: Bank erlaubt Kunden, Geld zu behalten