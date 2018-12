Türkische Luftwaffe greift wieder kurdische Ziele im Nordirak an

Quelle: Reuters Türkische Luftwaffe greift wieder kurdische Ziele im Nordirak an (Symbolbild)

Die türkische Luftwaffe ist im Norden des Iraks weitere Luftangriffe geflogen. Dabei seien am Samstag und Sonntag zehn Angehörige der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK "neutralisiert" worden, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Sonntag berichtete. Schon am Donnerstagabend hatte es im Nordirak in Gebieten nahe der gemeinsamen Grenze türkische Luftangriffe gegen Kurden gegeben.