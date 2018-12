Sri Lankas Präsident vereidigt Premierminister nach Entlassung wieder

Gut sieben Wochen nach seiner Entlassung als Premierminister Sri Lankas hat Ranil Wickremesinghe das Amt wieder übernommen. Staatspräsident Maithripala Sirisena vereidigte ihn am Sonntag. Der Präsident hatte Wickremesinghe Ende Oktober überraschend entlassen und durch den langjährigen Präsidenten Mahinda Rajapaksa ersetzt. Er hatte dies unter anderem mit einem Mordkomplott gegen sich begründet.

Wickremesinghes Partei UNP und Sirisenas Parteienallianz UPFA hatten den Inselstaat an der Südspitze Indiens seit 2015 gemeinsam regiert. Die Koalition zerstritt sich allerdings. Wickremesinghe erkannte seine Absetzung nicht an. Das Staatsoberhaupt löste dann das Parlament auf und setzte eine vorgezogene Wahl für den 5. Januar an. Der Oberste Gerichtshof erklärte aber am Donnerstag beide Anordnungen für verfassungswidrig. (dpa)

