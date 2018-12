Sri Lankas Premierminister tritt nach wenigen Wochen im Amt zurück

Nur wenige Wochen nach seiner Berufung ist der neue Premierminister Sri Lankas, Mahinda Rajapaksa, am Samstag zurückgetreten. Er unterzeichnete an seinem Amtssitz in Colombo sein Rücktrittsschreiben. In einer Erklärung teilte er mit, er wolle den Weg freimachen, damit Staatspräsident Maithripala Sirisena einen neuen Regierungschef ernennen könne.