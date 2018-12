Gericht verbietet Sri Lankas neuem Premierminister Amtsausübung

Quelle: Reuters Premierminister Mahinda Rajapaksa trifft im Parlament in Colombo ein, 29. November 2018

Ein Gericht in Sri Lanka hat dem kürzlich ernannten Premierminister die Amtsgeschäfte vorläufig entzogen. Premierminister Mahinda Rajapaksa und sein Kabinett dürfen bis zu einer endgültigen Entscheidung über eine Klage von Rajapaksas entlassenem Vorgänger ihre Ämter nicht ausüben. Andernfalls nehme der Inselstaat Schaden, da dem neuen Premier und den Ministern die rechtliche Legitimität fehle, begründete das Berufungsgericht in der Hauptstadt Colombo die Entscheidung am Montag.