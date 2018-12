Zahl der Todesopfer bei Straßburg-Anschlag steigt auf vier

Quelle: Reuters

Drei Tage nach dem schweren Terroranschlag in Straßburg ist die Zahl der Todesopfer von drei auf vier gestiegen. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur am Freitag in Paris. Ein weiteres Opfer ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft hirntot – das heißt, dass das Gehirn alle Funktionen unwiderruflich eingestellt hat.