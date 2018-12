Unverhofft kommt oft: Frau bekommt verlorenen Ehering zurück, der neun Jahre zuvor ins Klo fiel

Quelle: Reuters Unverhofft kommt oft: Frau bekommt verlorenen Ehering zurück, der neun Jahre zuvor ins Klo fiel (Symbolbild)

Die US-Amerikanerin Paula Stanton aus New Jersey hat vor knapp neun Jahren ihre Toilette gereinigt und dabei ihren Ehering aus Versehen hinuntergespült. Ihr Mann hatte ihr das Schmuckstück zum 20. Hochzeitstag geschenkt. Die Frau schämte sich für den Vorfall und es musste ein Ersatzring her. Als vor zwei Jahren in der Nähe ihres Hauses Arbeiten durchgeführt wurden, fragte die 60-Jährige sogar bei den Stadtwerken nach, ob sie einen Ring gefunden hätten, doch die Antwort war negativ.