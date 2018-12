Zwei Babys in syrischem Flüchtlingslager wegen Mangelversorgung gestorben

Quelle: Reuters Zwei Babys in syrischem Flüchtlingslager wegen Mangelversorgung gestorben (Symbolbild)

Wegen der schlechten Versorgungslage sind in dem syrischen Flüchtlingslager Rukban nach Angaben von Unicef zwei Babys gestorben. Frost und der Mangel selbst an grundlegenden Gütern gefährdeten dort das Leben von fast 45.000 Menschen, teilte das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen am Donnerstag mit.