Syrische Pioniere räumen etwa die Hälfte der von Terroristen gelegten Minen in Ostghuta

Quelle: Sputnik

Die syrischen Minenräumer sollen etwa die Hälfte aller Minen entdeckt und entschärft haben, die zuvor von Terroristen in Wohnanlagen und Bürogebäuden in Ostghuta gelegt wurden. Dies erklärte der Kommandant der Pioniereinheit, die in den Vororten von Damaskus Minen räumt, Mahmud Issa.