Behörde korrigiert sich: Doch drei Tote bei Anschlag in Straßburg

Behörde korrigiert Opferzahl: Drei Tote bei Anschlag in Straßburg

Laut Mitteilung französischer Behörden wurden entgegen vorheriger Informationen zwei Menschen bei dem Terroranschlag in Straßburg getötet. Kurz darauf korrigierte sich die Präfektur jedoch wieder: Es bleibt bei drei Todesopfern. Demnach wurden 14 Menschen verletzt, davon sieben schwer und sieben leicht.

Warum die Zahl zunächst nach unten korrigiert wurde, ist unklar. Der Täter ist nach Behördenangaben immer noch auf der Flucht. Ein vermutlich radikalisierter Mann hatte am Dienstagabend mitten in der Weihnachtssaison in der Straßburger Innenstadt das Feuer eröffnet. (dpa)

Mehr zum Thema - Mutmaßlicher Attentäter von Straßburg war bis 2017 in Deutschland in Haft