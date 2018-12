Mutmaßlicher Attentäter von Straßburg war bis 2017 in Deutschland in Haft

© Twitter / Damien Rieu Der Tatverdächtige Chérif C.

Chérif C. soll bis 2017 wegen schweren Diebstahls in Deutschland in Haft gesessen haben. Nach dem Attentat auf den Straßburger Weihnachtsmarkt, bei dem drei Menschen getötet und zwölf verletzt wurden, befindet sich der Verdächtige weiter auf der Flucht.