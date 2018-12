Vermisstensuche nach Unfall mit US-Militärflugzeugen eingestellt

(Symbolbild)

Nach einem Unfall mit zwei US-Militärflugzeugen vor der Küste Japans haben die Einsatzkräfte die Suche nach fünf Besatzungsmitgliedern eingestellt. Das gab das US-Militär in Japan am Dienstag bekannt. "Schweren Herzens haben wir uns auf Bergungsoperationen verlagert", erklärte der Kommandant der in Japan stationierten US-Streitkräfte, Jerry Martinez, in einer schriftlichen Stellungnahme.