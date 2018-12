Brite tötet Ehefrau wegen neuer Online-Bekanntschaft – Mord mittels Smartphones geklärt

Der Brite Mitesh Patel hat seine Ehefrau am 14. Mai mit einer Plastiktüte erwürgt. Der Grund soll ein anderer Mann gewesen sein, den er zuvor bei Grindr, einer Online-App für Homosexuelle, kennengelernt hatte. Patel kontaktierte die Polizei und erklärte, dass jemand in sein Haus eingebrochen war, während er eine Pizza holte. Ob seine Frau noch am Leben ist, wisse er nicht. Die Gesundheits-Apps in den Smartphones der beiden brachten jedoch Klarheit und zeigten, dass er selbst der Mörder war.