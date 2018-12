Schweres Schicksal: 136 Kilogramm schwere Frau tötet Freund mit eigenem Körpergewicht

Quelle: www.globallookpress.com Schweres Schicksal: 136 Kilogramm schwere Frau tötet Freund mit eigenem Körpergewicht (Symbolbild)

Die US-Amerikanerin Windi Thomas hat gestanden, ihren Freund Keeno Butler am 18. März in ihrer Wohnung getötet zu haben. Die 136 Kilogramm schwere Frau soll sich bei einem Streit auf den 54 Kilogramm schweren Mann gesetzt und ihn somit erstickt haben. Ihr drohen 18 bis 36 Jahre Haft. Das Urteil soll am 21. Dezember gefällt werden.