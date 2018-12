Roboter aus Russland tritt in Theaterstück als Jeanne d’Arc auf

Das Tel-Aviver Theater „Gescher“ hat ein Theaterstück auf die Bühne gebracht, in dem ein Roboter eine der führenden weiblichen Rollen spielt. Der Regisseur des Dramas „Lolita/Jeanne d’Arc“, Jechezkel Lasarow, beschloss noch vor den Proben, dass die Jungfrau von Orléans ein Androide spielen sollte. Beim Casting sah sich der Theatermacher mehrere Videos mit verschiedenen Robotern an. Die Wahl fiel dann auf das Modell "KIKI" aus russischer Produktion.

Das Unternehmen mit Sitz in Moskau stellte für das Bühnenstück einen 1,60 Meter großen weiblichen Roboter her. Eine Ladung müsste nach Angaben des Herstellers für bis zu acht Stunden Darstellung reichen. Der hebräische Text wurde noch in Moskau mit einer künstlichen, weiblich klingenden Stimme aufgezeichnet. In Israel brachte man dem Roboter bei, wie er mit den anderen Schauspielern auf der Bühne interagieren sollte. Auch die menschlichen Darsteller mussten sich bei den Proben an ihren High-Tech-Kollegen anpassen. Dass die Interaktion wie am Schnürchen läuft, dafür sorgt ein für die Zuschauer unsichtbarer Ton-Techniker. (RIA Nowosti)

