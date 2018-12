Rebellion der Maschinen? Roboter versprüht Anti-Bären-Spray – 24 Amazon-Mitarbeiter im Krankenhaus

Quelle: www.globallookpress.com Rebellion der Maschinen? Amazon-Roboter versprüht Bärenschutzspray – 24 Mitarbeiter im Krankenhaus (Symbolbild)

Ein defekter Lager-Roboter des Onlineversandhändlers Amazon in der US-Stadt Robbinsville, New Jersey, hat die oftmals fragwürdigen Arbeitsbedingungen bei diesem Unternehmen erneut in den Blickpunkt gerückt. Der Industrieroboter entleerte versehentlich eine Sprühdose und setzte dabei mehrere Dutzend Mitarbeiter einer ätzenden Substanz aus: Capsaicin ist ein Reizmittel, um Bären zu vertreiben. Insgesamt 24 Angestellte mussten nach dem Unfall in der Lagerhalle in Krankenhäusern behandelt werden.