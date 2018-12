Frau fällt während Autofahrt in Ohnmacht – Kind übernimmt Steuer

Quelle: www.globallookpress.com Frau fällt während Autofahrt in Ohnmacht – Kind übernimmt Steuer (Symbolbild)

Ein achtjähriger Junge hat in Großbritannien seine ohnmächtige Mutter und sich selbst in Sicherheit gefahren. Lauren Smith holte am Montag ihren Sohn Ben von der Schule ab. Als sie im Auto nach Hause fuhren, fühlte sich die 27-Jährige plötzlich unwohl. Sie wurde ohnmächtig und verlor die Kontrolle über ihren Ford Ka, der mit einer Geschwindigkeit von 96 Kilometern pro Stunde fuhr.