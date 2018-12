Tesla fährt auf Autopilot mit Geschwindigkeit von 110 km/h - Fahrer schläft am Steuer

Quelle: Reuters (Symbolbild)

Die US-amerikanische Polizei in der Metropolregion San Francisco Bay Area im Bundesstaat Kalifornien hat am Freitag einen Fahrer festgenommen, der am Steuer seines Tesla-Autos eingeschlafen war. Der Wagen fuhr dabei auf Autopilot mit der Geschwindigkeit von über 110 Kilometern pro Stunde auf dem US Highway 101, berichtet Business Insider unter Berufung auf die Mitteilung eines Streifenpolizisten.