Viele Tierheime vermitteln kurz vor Weihnachten keine Tiere

Quelle: Reuters Viele Tierheime vermitteln kurz vor Weihnachten keine Tiere (Symbolbild)

Viele große Tierheime in Deutschland verzichten auch in diesem Jahr in der Zeit vor und nach Weihnachten auf die Vermittlung ihrer Bewohner. Vom 19. bis zum 27. Dezember würden keine Tiere abgegeben, sagte eine Sprecherin des Berliner Tierheims der Deutschen Presse-Agentur. "Es geht darum, Impulsgeschenke zu verhindern."