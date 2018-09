Im Schlaf berühmt geworden: Ex-Lehrer kümmert sich um Katzen und wird zum Internetstar

Der ehemalige Lehrer Terry Lauerman aus dem US-Staat Wisconsin hat nie an Ruhm und Ehre gedacht, als er als Freiwilliger in einem Tierheim zu helfen begann. Der 75-Jährige kommt beinahe täglich für zwei bis drei Stunden im Tierheim vorbei, um die Katzen zu streicheln, zu bürsten und ihnen Leckereien zu geben. Die Fotos, auf denen der Mann gemeinsam mit den Vierbeinern Nickerchen macht, verbreiteten sich rasant und brachten der Stiftung über 40.000 US-Dollar (etwa 34.000 Euro) an Spenden.