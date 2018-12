Armenien wählt Parlament

Quelle: AFP Armenien wählt Parlament

In Armenien wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Von 8.00 Uhr bis 20 Uhr Ortszeit sind rund 2,5 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, ihre Stimme abgeben. Landesweit haben 2.010 Wahllokale geöffnet. Der vorgezogenen Wahl stellen sich neun Parteien und zwei Wahlblöcke. Erste Ergebnisse der Abstimmung sollen in der Nacht zum Montag vorliegen.