Chirurg in China verlangt Nachzahlung vom Patienten mitten in OP – nun zahlt Klinik Schmerzensgeld

Chirurg in China verlangt Nachzahlung vom Patienten mitten in OP – nun zahlt Klinik Schmerzensgeld

Ein Krankenhaus im nordwestchinesischen Lanzhou muss einem Patienten Schmerzensgeld von umgerechnet knapp 5.300 Euro zahlen, weil diesen zuvor ein Chirurg zur Nachzahlung für einen schon bezahlten Eingriff genötigt hatte – mitten in der Operation. Der Arzt behauptete, die Lymphdrüsen von Herrn Yao seien entzündet, was eine teure Operation an offenen Nerven erfordere, und scheuchte den schon örtlich betäubten Mann vom OP-Tisch mehrere Etagen nach unten zur Kasse, wo dieser die Zahlung leistete.