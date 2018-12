Brustkrebs im Alter von drei Jahren: Mädchen aus China besiegt Krankheit

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolbild)

Ein dreijähriges Mädchen aus China ist wahrscheinlich die weltweit jüngste Patientin, die einen Brustkrebs besiegt hat. Im März wurde die Mutter des Kindes auf rote und klebrige Flecken an seiner Kleidung aufmerksam. Die Absonderungen an der Brust der Dreijährigen hörten nicht auf. Einige Wochen später ertastete dann die Frau einen Knoten in der Brust ihrer Tochter.