Neuer Schlag für Musk: Hacker knacken Tesla Model S in zwei Sekunden

Trotz einer ganzen Reihe fortgeschrittener Sicherheitsfunktionen, die in Tesla-Autos eingebaut wurden, haben Wissenschaftler mit nur 600 US-Dollar schwerer Ausrüstung gezeigt, wie sie einen Tesla Model S in zwei Sekunden stehlen können.

Der Tesla bietet ein schlüsselloses Türöffnungssystem und Fahren an. Obwohl das Auto mindestens 75.000 US-Dollar kostet und über fortgeschrittene Sicherheitsfunktionen verfügen soll, ist es Wissenschaftlern der belgischen Universität KU Leuven gelungen, das Auto zu knacken. Die Methode zeigten sie bei einer Konferenz in Amsterdam am Montag.

Das Auto sendet ein Radiosignal mit niedriger Funkfrequenz, das die Autoschlüssel erfassen und auf das sie mit einem eigenen Signal mit hoher Funkfrequenz antworten. Dann sendet der Tesla erneut ein verschlüsseltes Signal mit der Aufgabe, auf das die Funkschlüssel mit eigenem verschlüsselten Signal reagiert. Dann soll das Auto die Antwort zweimal verifizieren und kann dann starten und die Türen sperren oder entsperren.

Die belgischen Wissenschaftler haben jedoch festgestellt, man könne das ursprüngliche Signal vom Auto mit einem tragbaren Funkgerät auffangen. Wenn sie über zwei Schlüssel verfügen, können sie alle möglichen kryptographischen Schlüssel einsetzen, bis einer funktioniert. Dann haben sie eine riesige Computer-Tabelle aus allen möglichen Schlüssel zusammengestellt. Man braucht nur noch zwei Sekunden, um eine passende Kombination zu finden und das Auto zu entsperren.