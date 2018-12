US-Radiosender streicht Weihnachtslied aus Programm, da #MeToo-Anhänger sich beschwerten

Quelle: AFP

Der US-Radiosender Star 102 Cleveland hat das Weihnachtslied "Baby It´s Cold Outside" aus seinem Programm gestrichen, da in Zeiten von sexueller Belästigung solche Liedtexte nicht mehr vertretbar seien. Der Sender wurde mehrmals aufgefordert, den Klassiker aus dem Jahr 1944 wegen des darin gezeigten Frauenbildes nicht zu spielen. In dem Lied schlägt ein Mann seiner Bekanntschaft nach einem gemeinsamen Abend vor, nicht nach Hause zu fahren, sondern bei ihm zu bleiben, weil es "draußen kalt ist".