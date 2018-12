Katar will zu Jahresbeginn 2019 aus Opec austreten

Quelle: Reuters Katar will zu Jahresbeginn 2019 aus Opec austreten (Symbolbild)

Katar wird zu Jahresbeginn 2019 aus dem Ölkartell Opec austreten. Das kündigte Energieminister Saad Sherida al-Kaabi am Montag an. Katar habe die Opec bereits über den Rückzug informiert, wie die staatliche Nachrichtenagentur QNA am Montag meldete.