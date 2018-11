Ungebetener Gast? Kein offizieller Empfang für Emmanuel Macron bei G20 in Buenos Aires

Quelle: Reuters Ungebetener Gast? Kein offizieller Empfang für Emmanuel Macron bei G20 in Buenos Aires

Der diesjährige G20-Gipfel in Buenos Aires wurde bereits vor seinem offiziellen Start durch mehrere ärgerliche Pannen mit Beteiligung von EU-Spitzenpolitikern geprägt. Zuerst traf es Bundeskanzlerin Angela Merkel, deren Flieger auf dem Weg nach Argentinien wegen technischer Probleme umkehren musste. Jetzt kam auch der französische Präsident an die Reihe: Als er zusammen mit seiner Frau Brigitte in Buenos Aires landete, wartete lediglich das Flughafenpersonal an der Fluggasttreppe.