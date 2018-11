EU-Kommission billigt Finanzpaket in Höhe von 500 Millionen Euro für die Ukraine

Quelle: www.globallookpress.com EU-Kommission billigt Finanzpaket in Höhe von 500 Millionen Euro für die Ukraine

Am Freitag hat der ukrainische Staatschef Petro Poroschenko die Entscheidung der Europäischen Kommission bekannt gegeben, der Ukraine die erste Tranche im Rahmen des vierten Pakets der makroökonomischen Hilfen in Höhe von 500 Millionen Euro bereitzustellen. Darüber informierte der Präsident in seinem offiziellen Facebook-Account.