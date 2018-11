Von wegen nie zweimal an derselben Stelle: Mann beim Gedenken an ein Unfallopfer überfahren

Quelle: Reuters Von wegen nie zweimal an derselben Stelle: Mann beim Gedenken an ein Unfallopfer überfahren (Symbolbild)

Im US-Bundesstaat Kalifornien sind in einem Zeitabstand von nur drei Tagen an ein und demselben Ort, auf ein und dieselbe Weise zwei Männer verunglückt. Das erste Unglück passierte erst am 24. November. Als der 38-jährige Robert Melgoza über die Eisenbahngleise ging, wurde er von einem vorbeifahrenden Passagierzug erfasst.