EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani setzt mit Make-up Zeichen gegen Gewalt

Quelle: AFP EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani setzt mit Make-up Zeichen gegen Gewalt (Archivbild)

Der EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani ist bei dem EU-Gipfel am Sonntag mit einem hellroten Halbkreis unter dem linken Auge vor die Mikrofone getreten. Auf Nachfrage erklärte der Italiener, er nehme an einer landesweiten Kampagne zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen teil. Gewalt gegen Frauen sei eine der schlimmsten Taten, die ein Mann begehen könne, sagte der Politiker.