Wunsch nach mehr Semmeln löst Randale in Ankerzentrum für Flüchtlinge aus

Quelle: Reuters Wunsch nach mehr Semmeln löst Randale in Ankerzentrum aus (Symbolbild)

Eine Essensausgabe in einem Ankerzentrum für Flüchtlinge im bayerischen Donauwörth ist aus dem Ruder gelaufen. Die humanitäre Aktion endete in einer Randale von rund 50 Bewohnern. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, habe sich ein Mann nach ersten Erkenntnissen darüber beschwert, keine zusätzlichen Semmeln bekommen zu haben.