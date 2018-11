Bahrain wählt Parlament

In Bahrain finden am Samstag die Parlaments- und Kommunalwahlen statt. Rund 365.000 Menschen sind aufgerufen, ein neues Unterhaus des Parlaments zu wählen. Die Abgeordneten des Oberhauses werden vom König bestimmt. Etwa 290 Kandidaten bewerben sich um die 40 Sitze, unter ihnen auch 40 Frauen. Ergebnisse werden am Sonntag erwartet.