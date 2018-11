Bahrainer Gericht verurteilt Oppositionsführer wegen Spionage zu lebenslanger Haft

Quelle: Reuters Bahrainer Gericht verurteilt Oppositionsführer wegen Spionage zu lebenslanger Haft

Der schiitische Oppositionsführer in Bahrain ist von einem Berufungsgericht im Golfstaat zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Richter sahen es am Sonntag als erwiesen an, dass Ali Salman, Anführer der Wifak-Gesellschaft, im Auftrag des Nachbaremirats Katar spioniert hatte. Neben Salman sollen auch zwei weitere, im Exil lebende Männer lebenslang in Haft. Ein Anwalt der drei Angeklagten kündigte an, Berufung einzulegen.