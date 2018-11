Zwei Verletzte durch Schüsse in US-Einkaufszentrum

Quelle: Reuters Zwei Verletzte durch Schüsse in US-Einkaufszentrum (Symbolbild)

In einem Einkaufscenter im US-Staat Alabama sind am Thanksgiving-Feiertag Medienberichten zufolge zwei Menschen durch Schüsse verletzt worden. Ein Polizist erschoss noch vor Ort einen 18-jährigen Verdächtigen, der nach dem Zwischenfall aus der Riverchase Galleria in Hoover fliehen wollte, wie das Nachrichtenportal AL.com in der Nacht zu Freitag (Ortszeit) unter Berufung auf die Polizei berichtete. Unter den Verletzten waren demnach ein 18-Jähriger und ein 12-jähriges Mädchen.